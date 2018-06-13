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14:21, 13 июня 2018 393
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Чемпионат миру по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике

Чемпионат миру по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Об этом передает ТАСС.

Конкурентом выбранным странам была Марокко. Среди делегатов конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) провели электронное голосование, по результатам которого Марокко выбрали 65 человек, за объединенную заявку проголосовали 134 делегата. Один человек воздержался.

Чемпионат мира 2026 года может стать первым, на котором сыграют 48 сборных. Отмечается, что таковым станет уже мировое первенство в Катаре через четыре года. Администрация ФИФА обсудит такую возможность с местным оргкомитетом.

Увеличив количество участников чесмпионата до 48 команд, организация сняла завпрет на совместное проведение чемпионата, действовавший с 2002 года.

Турнир 2026 года задействует 23 города: в Мексике — Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, в Канаде — Эдмонтон, Торонто, Монреаль, в США — Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл. Во всех городах уже есть стадионы, готовые принять турнир такого уровня, расходы на инфраструктуру в заявке не заложены.

При этом организаторы планируют получить прибыль в 11 млрд долларов.

В Северной Америке чемпионат мира проходил трижды. В 1970 и 1986 годах турнир принимала Мексика, в 1994-м — США. Канада никогда не была организатором чемпионата мира.


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