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15:53, 13 июня 2018 180

«Билайн» расширил программу Trade-in

«Билайн» расширил программу Trade-in

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о расширении акции Trade-in. Теперь она доступна в более чем 2 400 салонах «Билайн» в 564 городах России.

В акции участвуют смартфоны Apple (iPhone 5 и новее) и некоторые модели Samsung.

Помимо скидки на стоимость выкупа «Билайн» предоставит всем участникам акции дополнительное снижение цены в размере 5 тысяч рублей на покупку iPhone 8/8 Plus или iPhone X и в размере 10 тысяч на покупку Samsung Galaxy S9/S9 Plus.

«Собственная сеть офисов продаж „Билайн“ стремительно расширяется и становится ближе и доступней потребителям. Запуск программы Trade-in по всей сети продаж дает еще больше возможностей для наших клиентов приобрести новинки ведущих мировых производителей смартфонов на самых выгодных условиях», — прокомментировал вице-президент по продажам и развитию дистрибуции ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский.

Согласно статистике, клиенты салонов «Билайн» чаще всего сдавали смартфоны Apple iPhone 5S (30%), Apple iPhone 6 (25%) и Apple iPhone 6s (23%), а приобретали Apple iPhone 8 (35%)/8 Plus (25%) и Apple iPhone Х (17%). При этом 71% всех сделок по акции совершили в Москве.

Впервые акция стартовала в декабре 2017 года, в начале 2018 года к программе подключились смартфоны Samsung.

Количество устройств, доступных по программе Trade-in, ограничено. Более подробная информация и условия акции доступны на сайте.


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