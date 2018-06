В Twitter появился аккаунт «отваливающихся» бровей премьер-министра Канады

В Twitter появился аккаунт «отваливающихся» бровей Джастина Трюдо. Пользователи интернета заподозрили, что у премьер-министра Канады фальшивые брови из-за оптической иллюзии, передает « РИА Новости ».

Обсуждаемое в сети видео сняли на пресс-конференции Трюдо.

«Хотя скандал с фальшивой бровью набирает обороты, ряд фотографий показывает, что левая бровь Джастина Трюдо гуще внизу, где находится надбровная дуга. Сверху, ближе к глабелле, волоски растут реже. Вот почему может показаться, что это отваливающаяся фальшивая бровь», — пояснил Шон Крэг .

От имени бровей канадского премьера уже ведут аккаунт в Twitter.

«Чтобы вы знали, это правда. У Джастина Трюдо фальшивые брови, и в основном он о нас очень хорошо заботится. Но @realDonaldTrump (аккаунт президента США. — прим. ред.) его сильно запугал, и пот ослабил клей, на котором мы держимся. Не переживайте», — написали « брови Трюдо ».

Justin Trudeau is upset because he has found out that Donald Trump is putting up Tariffs on fake eyebrows😂 pic.twitter.com/Nu3HpmTLAx — Ross McCulloch (@Rossmac212) 10 июня 2018 г.

While a fake eyebrow scandal would rule, the photographic record shows Justin Trudeau's left eyebrow grows thicker on the bottom along the supraorbital ridge. A streak of thinner hair parts upward closer to the glabella. This is why it can look like a fake eyebrow is falling off. pic.twitter.com/yL7QbAk2mN — Sean Craig (@sdbcraig) 10 июня 2018 г.