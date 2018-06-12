В среду на 21 рязанской улице отключат горячую воду. Адреса

Со среды, 13 июня, в Рязани начнутся массовые отключения горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Из-за плановых профилактических работ отключат воду:
с 13 по 26 июня по следующим адресам:
- улица 10-я Линия, дом 39;
- улица 4-я Линия, дом 2/1;
- улица 6-я Линия, дома 10, 8;
- улица 7-я Лини, дома 5, 7;
- улица 9-я Линия, дом 3-а;
- улица Гагарина, дома 160/2, 69, 71, 71 корп. 1, 71 корп. 2, 73, 73 корп. 1, 75, 81, 81 корп. 1, 83, 83-а, 85, 87;
- улица Гоголя, дом, а 34/6, 36, 36 корп. 1, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 52 корп. 1, 54, 56, 58/9;
- улица Ленинского Комсомола, дома 83, 85, 87;
- улица Полетаева, дома 31, 31 корп. 1, 33/67;
- улица Стройкова, дома 63/73, 65, 65 корп. 1, 65 корп. 2 (д/сад №85), 84 корп. 1, 84 корп. 2, 88 корп. 1, 90, 92, 94/41;
- улица Татарская, дом 87;
- улица Черновицкая, дома 2/79, 4, 1/77, 3, 3 корп. 1, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3;
- улица Шевченко, дом 95.
с 13 по 22 июня по следующим адресам:
- улица Красная, дома 28 корп. 1, 28 корп. 2, 32 (д/сад №23);
- улица Михайловское шоссе, дома 240 корп. 1, 250 корп. 1, 250 корп. 2, 250 корп. 3, 250 корп. 4, 250 корп. 5, 250 корп. 6, 250 корп. 7;
- улица Старореченская, дома 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3.
с 13 июня по 21 июля по следующим адресам:
- улица Островского, дома 23/2, 24 (д/сад №71), 24 корп. 1, 27, 27 корп. 1, 29, 31, 31 корп. 1, 32/14, 33, 33 корп. 1 (школа №19), 34, 34 корп. 1, 35/11, 36, 36 корп. 1, 37/16, 38, 38 корп. 1, 39, 39-а (д/сад №81), 40, 40 корп. 1, 41, 42, 43, 44 корп. 1 (д/сад №88), 44 корп. 2 (д/сад №80), 45, 26, 26 корп. 1, 28, 30/9;
- проезд Гоголя, дома 2, 3, 4, 4-а, 5 (школа №42), 6, 7;
- проезд Островского, дом 4;
- улица Стройкова, дома 67, 67/1, 69, 69/1, 71, 79/51, 96;
- улица Черновицкая, дома 10, 12, 13, 18, 20, 22/46, 5 корп. 1 (д/сад №87), 6, 7, 7 корп. 1.
С утвержденным графиком плановых отключений на весь период подготовки к отопительному сезону 2018/2019 годов можно познакомиться