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11:20, 12 июня 2018 238
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В шиловском селе загорелся жилой дом

В шиловском селе загорелся жилой дом

Фото: Pixabay.com

В селе Сельцо-Сергиевка Шиловского района загорелся жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в понедельник, 11 июня, в 22:30. На место выезжали два пожарных расчета.

Никто не пострадал.


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