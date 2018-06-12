В шиловском селе загорелся жилой дом

В селе Сельцо-Сергиевка Шиловского района загорелся жилой дом. Об этом
Сигнал о возгорании поступил в понедельник, 11 июня, в 22:30. На место выезжали два пожарных расчета.
Никто не пострадал.
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Фото: Pixabay.com
В селе Сельцо-Сергиевка Шиловского района загорелся жилой дом. Об этом
Сигнал о возгорании поступил в понедельник, 11 июня, в 22:30. На место выезжали два пожарных расчета.
Никто не пострадал.
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К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.