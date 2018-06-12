В Рязанской области объявили метеопредупреждение

Во вторник, 12 июня, рязанское ГУ МЧС
Вечером и ночью ожидается дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град,. Порывы ветра местами могут достигать 23 метров в секунду.
Непогода сохранится днем 13 июня.
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Фото: Pixabay.com
Во вторник, 12 июня, рязанское ГУ МЧС
Вечером и ночью ожидается дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град,. Порывы ветра местами могут достигать 23 метров в секунду.
Непогода сохранится днем 13 июня.
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