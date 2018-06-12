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13:18, 12 июня 2018 1 744
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В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 12 июня, рязанское ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение. В ближайший час ветер усилится до 13-18 метров в секунду.

Вечером и ночью ожидается дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град,. Порывы ветра местами могут достигать 23 метров в секунду.

Непогода сохранится днем 13 июня.


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