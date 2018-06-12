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14:49, 12 июня 2018 500
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Умер кардиохирург и телеведущий Яков Бранд

Умер кардиохирург и телеведущий Яков Бранд

Умер кардиохирург и телеведущий Яков Бранд. Заведующий отделением неотложной коронарной хирургии НИИ имени Склифосовского скончался на 64-м году жизни, передает РБК.

Бранд умер во вторник, 12 июня, от сердечно-сосудистой недостаточности.

Яков Бранд был доктором медицинских наук и заслуженным врачом России. Около 11 лет являлся ведущим программы «Без рецепта» которая была посвящена профилактике заболеваний, методам лечения и интересными фактами из области медицины. Бранд основал благотворительный фонд «Золотые сердца».


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