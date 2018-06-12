Умер кардиохирург и телеведущий Яков Бранд. Заведующий отделением неотложной коронарной хирургии НИИ имени Склифосовского скончался на 64-м году жизни, передает
Бранд умер во вторник, 12 июня, от сердечно-сосудистой недостаточности.
Яков Бранд был доктором медицинских наук и заслуженным врачом России. Около 11 лет являлся ведущим программы «Без рецепта» которая была посвящена профилактике заболеваний, методам лечения и интересными фактами из области медицины. Бранд основал благотворительный фонд «Золотые сердца».