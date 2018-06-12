«Сделать будущее достойным истории». Фролов поздравил рязанцев с Днем России

Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем России. По его словам, этот молодой праздник «символизирует национальное единение, незыблемость демократических ценностей и мощь нашей великой Родины».
Глава Рязани, председатель гордумы назвал Россию одной из ведущих мировых держав.
«Мы гордимся многовековой историей, духовными традициями нашей страны и славными свершениями народа. И в наших силах сохранить эти ценности и преумножить их, — сказа он. — Только вместе, объединившись, мы сможем сделать будущее России достойным ее истории».
Фролов пожелал рязанцам быть достойными гражданами страны и вписать свою главу в историю России.