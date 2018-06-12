«С заботой об общем доме». Карабасов поздравил рязанцев с Днем России

Сергей Карабасов поздравил рязанцев с Днем России. По его словам, праздник — «еще один повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том, что мы сделали и что нам вместе еще предстоит сделать для его укрепления и развития».
И.о. главы администрации Рязани призвал горожан не забывать уроки истории.
«Забота о нашем общем доме, помощь старшим, поддержка слабых, радость за детей, уважение к взглядам живущих рядом людей — вот вклад каждого из нас в достижение спокойствия и справедливости», —