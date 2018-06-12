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15:22, 12 июня 2018 356
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«С заботой об общем доме». Карабасов поздравил рязанцев с Днем России

«С заботой об общем доме». Карабасов поздравил рязанцев с Днем России

Сергей Карабасов поздравил рязанцев с Днем России. По его словам, праздник — «еще один повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том, что мы сделали и что нам вместе еще предстоит сделать для его укрепления и развития».

И.о. главы администрации Рязани призвал горожан не забывать уроки истории.

«Забота о нашем общем доме, помощь старшим, поддержка слабых, радость за детей, уважение к взглядам живущих рядом людей — вот вклад каждого из нас в достижение спокойствия и справедливости», — говорится в поздравлении.


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