С переменным успехом. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю

Праздничные выходные подходят к концу, и уже в среду начнется новая, хоть и короткая, рабочая неделя. Прогноз погоды на эти дни опубликовали на
В ночь на среду, 13 июня, синпотики обещают дожди. Температура воздуха поднимется до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +22 градусов, ожидается переменная облачность и небольшой коротковременный дождь.
14 и 15 июня столбики термометров поднимутся до +19 градусов. В четверг будет облачно, без осадков. В пятницу ожидается солнечная погода, с переменной облачностью.
По ночам в эти дни температура воздуха составит около +8, +10 градусов.