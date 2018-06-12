Плакаты рязанских школьников отправили на международный конкурс. Об этом сообщил
В 2018 году в рамках акции «Марш парков» и традиционного конкурса «Мир заповедной природы» Центр охраны дикой природы объявил детский конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу».
«Многие ребята ответственно отнеслись к выбору темы для своего плаката, отразив проблемы самого разного плана, в том числе охоту, пожары, негативное влияние мусора на дикую природу», — отметили в сообщении.
Лучшие работы передали в Центр охраны дикой природы, где в октябре среди участников конкурса из России, Украины, Белоруссии, Армении и государств Центральной Азии выберут победителей.
Победители и призеры первого этапа «Марша парков — 2018» — шесть лет:
- 1 место — Титова Инна, Тверских мария;
- 2 место — Румянцева Ксения.
7-9 лет:
- 1 место — Карпеева Варвара
- 2 место — Миронова Вера;
- 3 место — Пенской Александр:
- поощрительные призы — Мурик Ольга, Мелешкова Дарья, Безруков Кирилл.
10-13 лет:
- 1 место — Пронина Анастасия;
- 2 место — Чикова Ксения, Бодрова Ольга, Морозова Софья;
- 3 место — Давыдова Алина, Нешумова Ольга, Тепфер Дарья;
- поощрительные призы — Калошина Ольга, Постельных Полина.
14-16 лет:
- 1 место — Минаев Даниил;
- 2 место — Когут Карина.