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16:47, 12 июня 2018 719
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Плакаты рязанских школьников отправили на международный конкурс

Плакаты рязанских школьников отправили на международный конкурс

Плакаты рязанских школьников отправили на международный конкурс. Об этом сообщил сайт Окского заповедника.

В 2018 году в рамках акции «Марш парков» и традиционного конкурса «Мир заповедной природы» Центр охраны дикой природы объявил детский конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу».

«Многие ребята ответственно отнеслись к выбору темы для своего плаката, отразив проблемы самого разного плана, в том числе охоту, пожары, негативное влияние мусора на дикую природу», — отметили в сообщении.

Лучшие работы передали в Центр охраны дикой природы, где в октябре среди участников конкурса из России, Украины, Белоруссии, Армении и государств Центральной Азии выберут победителей.

Победители и призеры первого этапа «Марша парков — 2018» — шесть лет:

  • 1 место — Титова Инна, Тверских мария;
  • 2 место — Румянцева Ксения.

7-9 лет:

  • 1 место — Карпеева Варвара
  • 2 место — Миронова Вера;
  • 3 место — Пенской Александр:
  • поощрительные призы — Мурик Ольга, Мелешкова Дарья, Безруков Кирилл.

10-13 лет:

  • 1 место — Пронина Анастасия;
  • 2 место — Чикова Ксения, Бодрова Ольга, Морозова Софья;
  • 3 место — Давыдова Алина, Нешумова Ольга, Тепфер Дарья;
  • поощрительные призы — Калошина Ольга, Постельных Полина.

14-16 лет:

  • 1 место — Минаев Даниил;
  • 2 место — Когут Карина.

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