Названы самые востребованные профессии в российских тюрьмах. Данные во ФСИН, передает
Самыми «популярными» признаны специалисты по отделочным строительным работам, сварщики, каменщики, бетонщики, фрезеровщики, трактористы и электромонтеры.
Также востребованы такие профессии, как швея, портной, раскройщик, повар, парикмахер, животновод, овощевод, пекарь, изготовитель художественных изделий из дерева, вальщик леса, оператор котельной, токарь и другие.
Отмечается, что адаптация заключенных включают не только работу, но и обучение. Она осуществляется по 168 профессиям.