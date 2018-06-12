На фоне подорожания бензина в России эксперты составили топ-5 самых экономичных автомобилей. Рейтинг обозначили на портале «
В список попали машины, выявленные «практическими экспертами, а не заявленными показателями от производителей».
Пятое место занял Peugeot 308 с дизельным мотором BlueHDI, который обладает большими габаритами и весом. Средний расход топлива составляет около 3,5 литров дизеля на 100 км в пути.
Четвертым стал автомобиль Scoda Fabia, оснащенный турбодизельным мотором 1,2. Расход топлива в смешанном режиме — до 3,4 литров.
Третье место эксперты отдали одной из самых популярных в России машин — Kia Rio. Данная модель в паре с трехцилиндровым мотором 1,1 способна расходовать всего 2,6 литров в смешанном режиме.
На втором месте оказался бюджетный хэтчбэк Vouxhall Corsa. Он оснащен современным дизельным мотором CDTI EcoFlex 1,3 литра, средний расход которого составляет 2,6 литра топлива.
Лидером стал Peugeot 208. В рамках эксперимента, автомобиль проехал на полном баке (43 литра дизельного топлива) 2 150 км, что составило расход около 2 литра на 100 км. Этот факт делает модель самой экономной без учета электрифицированных моделей.