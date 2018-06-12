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9:55, 12 июня 2018 1 308
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«Чувство особой гордости». Любимов обратился к рязанцам в День России

«Чувство особой гордости». Любимов обратился к рязанцам в День России

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов обратился к рязанцам в День России. Он напомнил, что успех страны «зависит от ответственного, добросовестного труда каждого человека».

«Этот праздник вызывает чувство особой гордости за нашу страну, объединившую на огромном пространстве сотни народов и национальностей, — говорится в поздравлении на сайте регионального правительства. — Он олицетворяет преемственность между прошлым и настоящим, единство общества, в основе которого — стремление принести пользу Родине, сделать ее благополучной и процветающей».

Губернатор указал на вклад жителей области в развитие экономики и соцсферы. Он отметил, что в регионе в"едутся важные преобразования, способствующие повышению качества жизни людей".

Любимов пожелал рязанцам благополучия и успехов на благо России.


© RZN.info

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