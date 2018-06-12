«Чувство особой гордости». Любимов обратился к рязанцам в День России

Николай Любимов обратился к рязанцам в День России. Он напомнил, что успех страны «зависит от ответственного, добросовестного труда каждого человека».
«Этот праздник вызывает чувство особой гордости за нашу страну, объединившую на огромном пространстве сотни народов и национальностей, — говорится в поздравлении на
Губернатор указал на вклад жителей области в развитие экономики и соцсферы. Он отметил, что в регионе в"едутся важные преобразования, способствующие повышению качества жизни людей".
Любимов пожелал рязанцам благополучия и успехов на благо России.