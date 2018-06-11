Загоревшуюся в скопинском селе квартиру потушили семеро пожарных

Загоревшуюся в селе селе Вердерево Скопинского района квартиру потушили семеро пожарных. Об этом
Пожар в многоквартирном доме начался в понедельник, 11 июня, в 13:55. На место выезжали два расчета.
Никто не пострадал.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Загоревшуюся в селе селе Вердерево Скопинского района квартиру потушили семеро пожарных. Об этом
Пожар в многоквартирном доме начался в понедельник, 11 июня, в 13:55. На место выезжали два расчета.
Никто не пострадал.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ Болгарии помиловали сбежавшую из ЕС корову
|
cледующая новость →В Ирландии из-за записок о бомбе экстренно сел самолет
Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.