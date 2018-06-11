Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:35, 11 июня 2018 486
 0    0

Япония выразила протест из-за прокладки оптоволоконного кабеля на Курилы

Япония выразила протест из-за прокладки оптоволоконного кабеля на Курилы

Фото: Pixabay.com

Япония выразила протест из-за прокладки оптоволоконной линии связи, которая соединит Сахалин и Курильские острова. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга, передает «Интерфакс».

«Эти работы в условиях оккупации, не имеющей юридических оснований, противоречат позиции Японии в отношении северных территорий, — сказал он. — Они вызывают крайнее сожаление». Суга подчеркнул, что правительство продолжит «упорные переговоры», чтобы заключить мирный договор с Россией. Япония также выразила протест Китаю, чьи специалисты участвуют работах.

Оптоволоконная линия связи должна обеспечить жителей Курил высокоскоростным интернетом. Проложить ее собираются к 2019 году.

Напомним, Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В России считают, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР в советско-японской декларации, прекратившей состояние войны между странами, согласился передать остров Шикотан и гряду Хабомаи, но только после заключения мирного договора, который до сих пор не подписали.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
12:35, 11 июня 2018
Япония выразила протест из-за прокладки оптоволоконного кабеля на Курилы
10:04, 11 июня 2018
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
15:17, 9 июня 2018
Путин ответил на вопрос о выборе преемника из числа новых губернаторов
14:25, 9 июня 2018
Любимов призвал «беспощадно бороться» с коррупционерами
10:52, 9 июня 2018
Welcome to Russia. Путин записал видеообращение перед открытием ЧМ-2018
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 23 977
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:16, 2 июня 2018 20 521
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
21:25, 31 мая 2018 16 782
Очередь в первый рязанский KFC растянулась на десятки метров. Фото и видео 15
14:55, 30 мая 2018 15 613
В Рязани уберут лишние маршрутки — Любимов
15:32, 6 июня 2018 14 464
В Рязани сократят несколько маршруток 16
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум