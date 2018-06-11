Япония выразила протест из-за прокладки оптоволоконного кабеля на Курилы

Япония выразила протест из-за прокладки оптоволоконной линии связи, которая соединит Сахалин и Курильские острова. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга, передает «
«Эти работы в условиях оккупации, не имеющей юридических оснований, противоречат позиции Японии в отношении северных территорий, — сказал он. — Они вызывают крайнее сожаление». Суга подчеркнул, что правительство продолжит «упорные переговоры», чтобы заключить мирный договор с Россией. Япония также выразила протест Китаю, чьи специалисты участвуют работах.
Оптоволоконная линия связи должна обеспечить жителей Курил высокоскоростным интернетом. Проложить ее собираются к 2019 году.
Напомним, Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В России считают, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР в советско-японской декларации, прекратившей состояние войны между странами, согласился передать остров Шикотан и гряду Хабомаи, но только после заключения мирного договора, который до сих пор не подписали.