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8:41, 11 июня 2018 788
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В РПЦ предложили восстанавливать храмы для спасения пустующих деревень 1

В РПЦ предложили восстанавливать храмы для спасения пустующих деревень

Фото: Pixabay.com

В РПЦ предложили восстанавливать храмы для возрождения пустующих деревень. Такую идею высказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион, передает «Интерфакс».

«У нас есть очень много примеров того, что-то или иное село или та или иная деревня погибали, все больше и больше домов пустели, люди оттуда уезжали, село пустело, а потом начиналось восстановление храма, вокруг этого проекта собирались люди, и люди начинали возвращаться в свои деревни», — сказал иерарх.

По его словам, многие храмы находятся в деревнях, практически оставленных людьми, и церкви нужно решать, что с ними делать.

«Так вот, позиция церкви состоит в том, что надо восстанавливать все храмы, и если люди там сейчас не живут, это не значит, что люди не будут там жить, если храм будет восстановлен», — сказал митрополит.

Илларион при этом отметил, что главным источником средств на реставрацию храмов остаются пожертвования верующих, хотя есть и другие источники финансирования.


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