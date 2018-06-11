В РПЦ предложили восстанавливать храмы для спасения пустующих деревень

В РПЦ предложили восстанавливать храмы для возрождения пустующих деревень. Такую идею высказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион, передает «
«У нас есть очень много примеров того, что-то или иное село или та или иная деревня погибали, все больше и больше домов пустели, люди оттуда уезжали, село пустело, а потом начиналось восстановление храма, вокруг этого проекта собирались люди, и люди начинали возвращаться в свои деревни», — сказал иерарх.
По его словам, многие храмы находятся в деревнях, практически оставленных людьми, и церкви нужно решать, что с ними делать.
«Так вот, позиция церкви состоит в том, что надо восстанавливать все храмы, и если люди там сейчас не живут, это не значит, что люди не будут там жить, если храм будет восстановлен», — сказал митрополит.
Илларион при этом отметил, что главным источником средств на реставрацию храмов остаются пожертвования верующих, хотя есть и другие источники финансирования.