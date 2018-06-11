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22:00, 11 июня 2018 172
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В Болгарии помиловали сбежавшую из ЕС корову

В Болгарии помиловали сбежавшую из ЕС корову

Фото: Pixabay.com

В Болгарии помиловали сбежавшую за пределы Евросоюза корову. По ветеринарным правилам, ее должны были забить, передает «РИА Новости».

Корова по кличке Пенка отбилась от стада и перешла границу с Сербией еще 12 мая. Ее вернули сербские фермеры. Корову обследовали, у нее не нашли болезней.

Петицию с просьбой помиловать животное подписали 25 тысяч человек. За корову лично вступился Пол Маккартни.

В понедельник, 11 июня, в болгарском Агентстве по контролю над качеством пищевых продуктов сообщили, что Пенку вернут хозяину.


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