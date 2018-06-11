В Болгарии помиловали сбежавшую из ЕС корову

В Болгарии помиловали сбежавшую за пределы Евросоюза корову. По ветеринарным правилам, ее должны были забить, передает «
Корова по кличке Пенка отбилась от стада и перешла границу с Сербией еще 12 мая. Ее вернули сербские фермеры. Корову обследовали, у нее не нашли болезней.
Петицию с просьбой помиловать животное подписали 25 тысяч человек. За корову лично вступился Пол Маккартни.
В понедельник, 11 июня, в болгарском Агентстве по контролю над качеством пищевых продуктов сообщили, что Пенку вернут хозяину.