Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:40, 11 июня 2018 485
 0    0

США ввели новые санкции против российских компаний

США ввели новые санкции против российских компаний

Фото: Pixabay.com

США ввели новые санкции против пяти российских компаний. Под ограничения также попали Олег Чирков, Владимир Каганский и Александр Трибун, передает «РИА Новости».

В санкционном списке — Digital Security, Дайвтехноцентр, Научно-исследовательский институт Квант, ERPScan и Embedi. В США считают, что компании связаны с ФСБ. Глава Минфина Стивен Мнучин заявил, что организации «подрывают безопасность Вашингтона и его союзников». В качестве примера он привел кибератаку вируса NotPetya, за которую, как утверждают США, ответственна Россия.

Последний раз санкционный список Вашингтона в отношении обвиненных в кибератаке россиян расширялся в марте: в него внесли шесть сотрудников ФСБ и ГРУ.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
18:40, 11 июня 2018
США ввели новые санкции против российских компаний
12:35, 11 июня 2018
Япония выразила протест из-за прокладки оптоволоконного кабеля на Курилы
10:04, 11 июня 2018
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
15:17, 9 июня 2018
Путин ответил на вопрос о выборе преемника из числа новых губернаторов
14:25, 9 июня 2018
Любимов призвал «беспощадно бороться» с коррупционерами
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 24 278
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:16, 2 июня 2018 20 537
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
21:25, 31 мая 2018 16 867
Очередь в первый рязанский KFC растянулась на десятки метров. Фото и видео 15
14:55, 30 мая 2018 15 646
В Рязани уберут лишние маршрутки — Любимов
15:32, 6 июня 2018 14 553
В Рязани сократят несколько маршруток 16
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум