США ввели новые санкции против российских компаний

США ввели новые санкции против пяти российских компаний. Под ограничения также попали Олег Чирков, Владимир Каганский и Александр Трибун, передает «
В санкционном списке — Digital Security, Дайвтехноцентр, Научно-исследовательский институт Квант, ERPScan и Embedi. В США считают, что компании связаны с ФСБ. Глава Минфина Стивен Мнучин заявил, что организации «подрывают безопасность Вашингтона и его союзников». В качестве примера он привел кибератаку вируса
Последний раз санкционный список Вашингтона в отношении обвиненных в кибератаке россиян расширялся в марте: в него внесли шесть сотрудников ФСБ и ГРУ.