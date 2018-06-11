Спектакль по «Гарри Поттеру» получил престижную театральную премию

Спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя» получил престижную театральную премию «Тони». Постановку признали лучшим драматическим спектаклем прошедшего бродвейского сезона, сообщил
Кроме того, «Гарри Поттер и проклятое дитя» победил еще в нескольких номинациях:
- «Лучшая режиссура драматического спектакля»;
- «Лучший дизайн костюмов»;
- «Лучший диайн сцены»;
- «Лучшие световые эффекты в пьесе или мюзикле»;
- «Лучшее звуковое оформление пьесы».
Напомним, пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» увидела свет в 2016-м году. Ее авторами стали писатель и сценарист Джек Торн, режиссер Джон Тиффани и создательница поттерианы Джоан Роулинг. Книга стала восьмой в цикле о Гарри Поттере.