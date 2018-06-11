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10:44, 11 июня 2018 226
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Спектакль по «Гарри Поттеру» получил престижную театральную премию

Спектакль по «Гарри Поттеру» получил престижную театральную премию

Спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя» получил престижную театральную премию «Тони». Постановку признали лучшим драматическим спектаклем прошедшего бродвейского сезона, сообщил CBS.

Кроме того, «Гарри Поттер и проклятое дитя» победил еще в нескольких номинациях:

  • «Лучшая режиссура драматического спектакля»;
  • «Лучший дизайн костюмов»;
  • «Лучший диайн сцены»;
  • «Лучшие световые эффекты в пьесе или мюзикле»;
  • «Лучшее звуковое оформление пьесы».

Напомним, пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» увидела свет в 2016-м году. Ее авторами стали писатель и сценарист Джек Торн, режиссер Джон Тиффани и создательница поттерианы Джоан Роулинг. Книга стала восьмой в цикле о Гарри Поттере.


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1 день назад
Грэмми по-русски

Грэмми по-русски

Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.

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