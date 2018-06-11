Рособрнадзор назвал фейком информацию об аннулировании результатов ЕГЭ по базовой математике и информатике

Рособрнадзор назвал фейком появившуюся в соцсетях информацию об аннулировании результатов ЕГЭ по базовой математике и информатике, передает «
В ведомстве заявили, что экзамены прошли без сбоев и серьезных нарушений, поэтому нет никакой необходимости аннулировать их результаты.
В Рособрнадзоре добавили, что участники первых экзаменов узнают свои результаты в ближайшие дни.
Напомним, в этом году основной период ЕГЭ стартовал 28 мая и закончится 2 июля. Всего на экзамены зарегистрировалось 731 тысяча человек, из них 645 тысяч выпускников 2018 года. Это на 28 тысяч больше, чем в прошлом году (703 тысячи и 617 тысяч соответственно).