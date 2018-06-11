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17:42, 11 июня 2018 1 014
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Улицу Ленина открыли для водителей

Улицу Ленина открыли для водителей

Улицу Ленина открыли для водителей. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщили в горадминистрации.

Улицу перекрыли для ремонта теплотрассы вечером в воскресенье. Работы завершили досрочно: движение планировали возобновить после 15:00 вторника, 12 июня.


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