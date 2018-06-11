Мосгаз опровергает информацию о взрыве газа в жилом доме. По данным специалистов, все элементы системы газоснабжения в порядке, передает «
Ранее сообщалось о
Несущие конструкции дома не повреждены. На месте работают все экстренные службы столицы.
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Мосгаз опровергает информацию о взрыве газа в жилом доме. По данным специалистов, все элементы системы газоснабжения в порядке, передает «
Ранее сообщалось о
Несущие конструкции дома не повреждены. На месте работают все экстренные службы столицы.
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Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.