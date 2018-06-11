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10:04, 11 июня 2018 221
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Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу в случае успеха встречи в Сингапуре провести следующий раунд переговоров в Пхеньяне, передает «Интерфакс» со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Приглашение Трампу передал зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль во время визита в Вашингтон в начале июня.

Напомним, лидеры Северной Кореи и США прибыли в Сингапур для первой в истории встречи, намеченной на 12 июня. Планируется, что если переговоры пройдут удачно, то их следующий раунд пройдет в июле, а третья встреча может состояться осенью в Вашингтоне.


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