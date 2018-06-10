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13:23, 10 июня 2018 588
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В Рязанской области прошел Межрегиональный фестиваль патриотической музыки

В Рязанской области прошел Межрегиональный фестиваль патриотической музыки

В Рязанской области прошел шестой Межрегиональный фестиваль патриотической музыки «Песня Победы». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Фестиваль, который прошел в субботу, 9 июня, посвятили 135-летию со дня рождения композитора Александра Александрова. В селе Плахино Захаровского района, где он родился, прошел торжественный митинг, а школьники возложили цветы к его памятнику.

Позже в районном доме культуры состоялся гала-концерт, в котором поучаствовалидуховые оркестры, народно-певческие коллективы, академические хоры, вокальные и инструментальные ансамбли, солисты из Рязанской, Тульской и Московской областей.

Почетным гостем фестиваля стал Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, который представил свою концертную программу.

Справка

Александр Васиильевич Александров — русский советский композитор, хоровой дирижер, хормейстер, педагог, родился в селе Плахино Рязанской губернии. Автор музыки Гимна СССР и положенного на ту же мелодию Гимна Российской Федерации, народный артист СССР, генерал-майор.


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