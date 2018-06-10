В Рязанской области прошел Межрегиональный фестиваль патриотической музыки

В Рязанской области прошел шестой Межрегиональный фестиваль патриотической музыки «Песня Победы». Об этом сообщил
Фестиваль, который прошел в субботу, 9 июня, посвятили 135-летию со дня рождения композитора Александра Александрова. В селе Плахино Захаровского района, где он родился, прошел торжественный митинг, а школьники возложили цветы к его памятнику.
Позже в районном доме культуры состоялся гала-концерт, в котором поучаствовалидуховые оркестры, народно-певческие коллективы, академические хоры, вокальные и инструментальные ансамбли, солисты из Рязанской, Тульской и Московской областей.
Почетным гостем фестиваля стал Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, который представил свою концертную программу.
Справка
Александр Васиильевич Александров — русский советский композитор, хоровой дирижер, хормейстер, педагог, родился в селе Плахино Рязанской губернии. Автор музыки Гимна СССР и положенного на ту же мелодию Гимна Российской Федерации, народный артист СССР, генерал-майор.