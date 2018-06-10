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21:51, 10 июня 2018 190
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В Пензе в четырехэтажном доме взорвался газ

В Пензе в четырехэтажном доме взорвался газ

Фото: Pixabay.com

Вечером в воскресенье, 10 июня, в Пензе в четырехэтажном доме взорвался газ, передает «РИА Новости».

Взрыв газа произошел в доме №27 на улице Крупской. По предварительной информации, пострадал один человек.


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