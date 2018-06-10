Вечером в воскресенье, 10 июня, в Пензе в четырехэтажном доме взорвался газ, передает «
Взрыв газа произошел в доме №27 на улице Крупской. По предварительной информации, пострадал один человек.
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Фото: Pixabay.com
Вечером в воскресенье, 10 июня, в Пензе в четырехэтажном доме взорвался газ, передает «
Взрыв газа произошел в доме №27 на улице Крупской. По предварительной информации, пострадал один человек.
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