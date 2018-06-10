Утиное семейство и скутер в автобусе. Самые странные новости прошедшей недели

На этой неделе пользователи соцсетей опубликовали немало фотографий, которые удивили жителей Рязани и области. Мы сделали подборку самых необычных записей.

Рубрика «посторонние предметы в еде». На этот раз в группе «ВКонтакте» «Сасово Online» пользователи сети поделились фотографией хлеба, с «запеченой семьей тараканов».

В комментариях пошутили: «Углеводы с белком — нормальное сочетание».

«И газон подстригут, и удобрят». В группе «Типичный Касимов» опубликовали фотографии футбольного поля, на котором пасутся коровы. Местные жители предположили, что ворота покрасили и натянули сетку именно для них.

Жителей Пронска удивил «морковный сок», который тек из крана. Фотографии ярко оранжевой воды опубликовали в греппе «[В] Пронске».

На YouTube появилось видео с «суровым рязанским велосипедистом». На кадрах под веселую музыку видно мужчину, который едет вдоль дороги с огаленной частью тела.

В Кадоме появилась «пьяная разметка». На опубликованном снимке видно, как на одной из центральных улиц неаккуратно нанесенная разметка «гуляет» по дороге.

А по центру Рязани прогулялось утиное семейство. «Мать одиночка с девятью спиногрызами» прошлась вдоль Лыбедского бульвара от рынка. Видео опубликовали в Instagram «rzn_life».

Позже эту же семью заметили у Кремлевского вала, когда они переходили дорогу. «В Рязани все же дисциплинированные водители. Уступают дорогу пешеходам любого размера», — отметил автор поста.

В группе «Типичная Рязань» появилась фотография молодого человека на скутере. Но не просто сидящем в транспортном средстве, а при этом — ехавшем в автобусе.

Пользователи сети предположили, что все это — из-за повышения цен на бензин. «Экономят как могут», — прокомментировал автор свой пост.

После благоустройства двора у дома №16 по улице МОГЭС у жителей появился необычный чат. Все началось с дворовой тропинки: один из рязанцев возмутился, что дорожку заузили и написал это на листе бумаги, оставил его на дороге, прижав куском земли.

«Это называется отмостка. А сейчас вы ходите по будущему цветнику. Зачем вы ходите по цветнику?», — ответили ему.

У поворота на «Окскую жемчужину» около трассы рязанцы вновь заметили косулю. «У кого олень сбежал?», — спросила девушка в группе «Подслушано у водителей Рязани». Пользователи сети побеспокоились, что животное могут сбить.