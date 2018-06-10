Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:55, 10 июня 2018 643
 0    0

Утиное семейство и скутер в автобусе. Самые странные новости прошедшей недели

Утиное семейство и скутер в автобусе. Самые странные новости прошедшей недели

На этой неделе пользователи соцсетей опубликовали немало фотографий, которые удивили жителей Рязани и области. Мы сделали подборку самых необычных записей.

Рубрика «посторонние предметы в еде». На этот раз в группе «ВКонтакте» «Сасово Online» пользователи сети поделились фотографией хлеба, с «запеченой семьей тараканов».

В комментариях пошутили: «Углеводы с белком — нормальное сочетание».

«И газон подстригут, и удобрят». В группе «Типичный Касимов» опубликовали фотографии футбольного поля, на котором пасутся коровы. Местные жители предположили, что ворота покрасили и натянули сетку именно для них.

Жителей Пронска удивил «морковный сок», который тек из крана. Фотографии ярко оранжевой воды опубликовали в греппе «[В] Пронске».

На YouTube появилось видео с «суровым рязанским велосипедистом». На кадрах под веселую музыку видно мужчину, который едет вдоль дороги с огаленной частью тела.

В Кадоме появилась «пьяная разметка». На опубликованном снимке видно, как на одной из центральных улиц неаккуратно нанесенная разметка «гуляет» по дороге.

А по центру Рязани прогулялось утиное семейство. «Мать одиночка с девятью спиногрызами» прошлась вдоль Лыбедского бульвара от рынка. Видео опубликовали в Instagram «rzn_life».

Позже эту же семью заметили у Кремлевского вала, когда они переходили дорогу. «В Рязани все же дисциплинированные водители. Уступают дорогу пешеходам любого размера», — отметил автор поста.

В группе «Типичная Рязань» появилась фотография молодого человека на скутере. Но не просто сидящем в транспортном средстве, а при этом — ехавшем в автобусе.

Пользователи сети предположили, что все это — из-за повышения цен на бензин. «Экономят как могут», — прокомментировал автор свой пост.

После благоустройства двора у дома №16 по улице МОГЭС у жителей появился необычный чат. Все началось с дворовой тропинки: один из рязанцев возмутился, что дорожку заузили и написал это на листе бумаги, оставил его на дороге, прижав куском земли.

«Это называется отмостка. А сейчас вы ходите по будущему цветнику. Зачем вы ходите по цветнику?», — ответили ему.

У поворота на «Окскую жемчужину» около трассы рязанцы вновь заметили косулю. «У кого олень сбежал?», — спросила девушка в группе «Подслушано у водителей Рязани». Пользователи сети побеспокоились, что животное могут сбить.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:55, 10 июня 2018
Утиное семейство и скутер в автобусе. Самые странные новости прошедшей недели
22:47, 9 июня 2018
​В Госдуме предложили ограничить срок для заключения договора ОСАГО
22:26, 9 июня 2018
Волгоградец пойдет под суд за продажу шпионских очков
20:16, 9 июня 2018
На время ЧМ-2018 в России запустят телеканал «Матч! Ультра» 1
19:21, 9 июня 2018
В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии у Ласкова 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:13, 27 мая 2018 28 071
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
10:13, 8 июня 2018 23 179
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:16, 2 июня 2018 20 335
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
21:25, 31 мая 2018 16 543
Очередь в первый рязанский KFC растянулась на десятки метров. Фото и видео 15
14:55, 30 мая 2018 15 478
В Рязани уберут лишние маршрутки — Любимов
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум