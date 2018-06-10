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19:08, 10 июня 2018 1 628
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В клепиковской деревне сгорел трактор

В клепиковской деревне сгорел трактор

Фото: Pixabay.com

В деревне Малахово Клепиковского района сгорел трактор. Об этом в воскресенье, 10 июня, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожарных вызвали в 16:39. На место выезжал один расчет.

Никто не пострадал.


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