В клепиковской деревне сгорел трактор

В деревне Малахово Клепиковского района сгорел трактор. Об этом в воскресенье, 10 июня,
Пожарных вызвали в 16:39. На место выезжал один расчет.
Никто не пострадал.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В деревне Малахово Клепиковского района сгорел трактор. Об этом в воскресенье, 10 июня,
Пожарных вызвали в 16:39. На место выезжал один расчет.
Никто не пострадал.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьПри столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото
|
cледующая новость →В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.