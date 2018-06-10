Семьям погибших в аварии в Орловской области выплатят компенсации

Семьям погибших в аварии в Орловской области выплатят по 100 тысяч рублей. Пострадавшие получат по 50 тысяч от Орловского района, сообщил сайт его администрации.
Такие же суммы направят из резервного фонда губернатора. Отмечается, что помощь не будет единовременной: по мере необходимости ее увеличат. Организацией похорон занимается администрация Орловского района.
Напомним, в воскресенье, 10 июня, на перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах от Орла на регулируемом железнодорожном переезде
Из-за аварии в Орловской области