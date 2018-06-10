Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:24, 10 июня 2018 591
 0    0

Семьям погибших в аварии в Орловской области выплатят компенсации

Семьям погибших в аварии в Орловской области выплатят компенсации

Семьям погибших в аварии в Орловской области выплатят по 100 тысяч рублей. Пострадавшие получат по 50 тысяч от Орловского района, сообщил сайт его администрации.

Такие же суммы направят из резервного фонда губернатора. Отмечается, что помощь не будет единовременной: по мере необходимости ее увеличат. Организацией похорон занимается администрация Орловского района.

Напомним, в воскресенье, 10 июня, на перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах от Орла на регулируемом железнодорожном переезде столкнулись «ПАЗик» и грузовой поезд. В автобусе ехали артисты местного хора. Четыре человека погибли. По данным СК, 12 человек госпитализировали.

Из-за аварии в Орловской области отменили праздничные мероприятия.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
21:51, 10 июня 2018
В Пензе в четырехэтажном доме взорвался газ
20:24, 10 июня 2018
Семьям погибших в аварии в Орловской области выплатят компенсации
19:17, 10 июня 2018
При столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото
19:08, 10 июня 2018
В клепиковской деревне сгорел трактор
17:46, 10 июня 2018
На Кубани пять человек погибли в аварии с двумя легковушками
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 23 618
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:16, 2 июня 2018 20 484
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
21:25, 31 мая 2018 16 676
Очередь в первый рязанский KFC растянулась на десятки метров. Фото и видео 15
14:55, 30 мая 2018 15 546
В Рязани уберут лишние маршрутки — Любимов
15:32, 6 июня 2018 14 335
В Рязани сократят несколько маршруток 16
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум