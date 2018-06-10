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15:53, 10 июня 2018 1 040
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Рязанец получил условный срок за хищение 60 миллионов у челябинского завода

Рязанец получил условный срок за хищение 60 миллионов у челябинского завода

Фото: Pixabay.com

Рязанец получил условный срок за хищение 60 миллионов у Челябинского трубопрокатного завода. Об этом сообщила пресс-служба Советского райсуда.

Мужчина и его приятель воспользовались реквизитами подставных фирм и заключили с заводом договор на поставку новогодних подарков. Предприятие перечислило на два счета мошенников почти 60 миллионов рублей. Злоумышленники потратили деньги.

Рязанца признали виновным по части 4 статьи 159 УК. Его приговорили к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Приговор еще не вступил в законную силу.


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