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21:17, 10 июня 2018 845
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Начались съемки четвертой части фильма «Назад в будущее»

Начались съемки четвертой части фильма «Назад в будущее»

Начались съемки четвертой части фильма «Назад в будущее». Об этом на своей странице в Facebook рассказал исполнитель главной роли Майкл Джей Фокс.

Актер пообещал назвать дату выхода фильма через несколько дней.

«Назад в будущее» — это история о подростке, который случайно попал из 1985 года в 1955 год. Марти Макфлай встречается со своими родителями, учениками средней школы. Из-за случайности в него влюбляется собственная мать. Подросток должен исправить ситуацию и вернуться в свое время.

Премьера фильма «Назад в будущее» прошла в 1985 году. Зрители увидели вторую часть в 1989 году. Трилогия завершилась в 1990 году.

По фильму сделали серию мультфильмов и комиксов.


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