Начались съемки четвертой части фильма «Назад в будущее». Об этом на своей странице в Facebook
Актер пообещал назвать дату выхода фильма через несколько дней.
«Назад в будущее» — это история о подростке, который случайно попал из 1985 года в 1955 год. Марти Макфлай встречается со своими родителями, учениками средней школы. Из-за случайности в него влюбляется собственная мать. Подросток должен исправить ситуацию и вернуться в свое время.
Премьера фильма «Назад в будущее» прошла в 1985 году. Зрители увидели вторую часть в 1989 году. Трилогия завершилась в 1990 году.
По фильму сделали серию мультфильмов и комиксов.