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11:13, 10 июня 2018 320
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На пожаре в Рязанском районе погиб 54-летний хозяин дома

На пожаре в Рязанском районе погиб 54-летний хозяин дома

На пожаре в деревне Полково погиб 54-летний хозяин дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, возгорание деревянного дома произошло в ночь на воскресенье, 10 июня.


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