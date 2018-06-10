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17:46, 10 июня 2018 353
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На Кубани пять человек погибли в аварии с двумя легковушками

На Кубани пять человек погибли в аварии с двумя легковушками

На Кубани пять человек погибли в аварии с двумя легковыми машинами, передает «РИА Новости».

Авария произошла в станице Фастовецкая. В ДТП пострадал ребенок. Его доставили в Тихорецкую центральную районную больницу.

Обстоятельства аварии уточняют.


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