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11:35, 10 июня 2018 234
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Куда пойти вечером? Афиша от RZN.info

Куда пойти вечером? Афиша от RZN.info

В воскресенье, 10 июня, в Рязани пройдет много интересных мероприятий. RZN.info подготовил для своих читателей подробную афишу.

В Рязани проходит ставший уже традиционным фестиваль искусств «Кремлевские вечера». В течение всех фестивальных дней в Рязанском кремле под открытым небом проходят концерты с классической и современной музыкой.

В воскресенье, 10 июня, в его рамках состоится концерт «Хоровое содружество России». В нем примут участие Тульский государственный хор, Мужской хор калужской филармонии, а также Рязанский камерный хор. Сама концертная программа посвящена 135-летию со дня рождения Александрова. Начало концерта — в 18:00.

В ЦПКиО в рамках «Воскресного вечера в парке» пройдет концерт ансамблей народных песен «Никулинка» и «Рушники», а также ансамбля народного танца «Лель». Начало в 18:00.

В баре «Червячок» в рамках проекта «Стихи рязанского ПодВалья» пройдет поэтический открытый микрофон. Организаторы приглашают поучаствовать в нем всех желающих, а также приглашают гостей послушать «хлесткие и меткие фразы, крепкие словечки, мысли и рифмы, слезы и сопли». Начало в 18:00.

В клубе Svoboda состоится сольный концерт российской панк-группы Purgen. В этом году группа отмечает свое 29-летие, и поэтому поводу они сыграют большой сет с новыми песнями и хитами, накопившимися за долгую историю коллектива. Начало концерта — после 19:00.

А после концерт в 23:00 стартует вечеринка «Пой! Танцуй!», на которой сыграют лучшие диджеи Rzn Mashup Kitchen.

В Old Fashion bar’е пройдет традиционная вечеринка «Rock'n'Rolla». Организаторы пообещали, что всю ночь будут звучать только лучшие рок-хиты. Начало в 23:00.


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