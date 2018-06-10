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17:27, 10 июня 2018 1 206
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Эксперты назвали пять самых дешевых иномарок

Эксперты назвали пять самых дешевых иномарок

Фото: Pixabay.com

Эксперты назвали пять самых дешевых иномарок ан российском рынке. Лидером рейтинга признали узбекский хэтчбек Ravon R2, сообщает Daily-Motor.ru.

Модель с 85,1-сильным бензиновым мотором и «автоматом» можно купить за 439 тысяч рублей. Ravon R2 также является самым дешевым новым автомобилем с автоматической трансмиссией.

На втормо месте — седан Ravon Nexia. Версия с 1,5-литровым атмосферным бензиновым мотором обойдется покупателю как минимум в 449 тысяч рублей.

Топ-3 замыкает китайский седан Brilliance H230. Комплекция Comfort с 1,5-литровым бензиновым двигателем и механической трансмиссией будет стоить не менее 460 тысяч.

На четвертой строке — седан Datsun on-DO. Базовая комплектация с 87-сильным двигателем и механической коробкой передач стоит 461 тысячи рублей.

Замыкает рейтинг китайский седан FAW Oley. Машину с 102-сильным бензиновым двигателем и 5-ступенчатой «механикой» можно купить за 491 тысячу рублей.


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