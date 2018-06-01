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16:06, 1 июня 2018 761
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Врач частной рязанской клиники попал под следствие за нелегальную операцию

Врач частной рязанской клиники попал под следствие за нелегальную операцию

Врач частной рязанской клиники попал под следствие за проведение нелегальной операции. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, клиника не имела лицензию на проведение операций. Однако в ноябре 2017 года врач-уролог за деньги прооперировал человека. В результате у пациента проявилось осложнение, которое привело к серьезным проблемам со здоровьем.

В отношении врача возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).


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