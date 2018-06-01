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8:07, 1 июня 2018 3 673
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В рязанской ОКБ открылось новое отделение. Фото

В рязанской ОКБ открылось новое отделение. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В рязанской ОКБ открылось новое отделение сердечно-сосудистой хирургии. С его открытием в регионе появился законченный комплекс обследования и лечения пациентов практически со всеми заболеваниями, как хирургического, так и терапевтического профилей.

В четверг, 31 мая, министр здравоохранения по Рязанской области Андрей Прилуцкий ознакомился с его работой.

В ходе визита Прилуцкий в сопровождении ведущих специалистов клиники осмотрел операционную, где в этот день провели операцию венэктомию. Затем он посетил стационар на 30 коек, где в настоящий момент находятся на лечении 26 пациентов.

Часть коек перенесли из кардиодиспансера, где значительно возросла очередь на проведение операции венэктомии. Министр отметил, что открытие отделения в ОКБ позволит избавиться от очередей и поспособствует «здоровой конкуренции» между двумя медучреждениями.

«Наши пациенты не должны ездить в Москву для выполнения таких операций, потому что квалификация наших хирургов достаточно высока. Кроме того, два отделения, в кардиодиспансере и здесь, станут друг для друга здоровой конкуренцией. Это позволит развивать в обоих учреждениях высокотехнологичные операции, которые ранее не выполнялись», — отметил он.

Возглавил новое отделение выпускник РязГМУ, хирург Андрей Егоров, до недавнего времени оперировавший в одной из ведущих клиник Подмосковья. Он рассказал, что в ОКБ есть все необходимое оборудование и инструменты для проведения операций любой сложности.

«Приоритетом отделения будет лечение пациентов с атеросклеротическим поражением различных локализаций», — рассказал заведующий. По его прогнозам, врачи смогут проводить порядка тысячи операций в год.

Прилуцкий посетил и отделения, где сейчас проходит капитальный ремонт. По его словам, работы идут согласно графику и к концу июля будут завершены.

Визит министра здравоохранения в ОКБ завершился на футбольном поле больничного комплекса. Здесь в товарищеском матче в поддержку Дня отказа от курения сошлись врачи ОКБ и БСМП. Андрей Прилуцкий признался, что болеет за БСМП, однако победу в дружеском матче со счетом 3:1 одержала команда ОКБ.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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