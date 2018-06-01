В Рязанской области пропал 78-летний мужчина. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Одиноков Николай Михайлович 30 мая уехал на своем зеленом велосипеде «Салют» из своего дома в Ряжске, в настоящий момент его местонахождение неизвестно.
Отмечается, что мужчина мог потерять память.
Приметы: рост 175 см, телосложение худощавое, волосы седые короткие, глаза серые. Одежда: черные брюки, серый пиджак, желтый свитер, красная рубашка в клетку, коричневые ботинки, кепка.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.