Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:02, 1 июня 2018 400
 0    0

В Рязанской области пропал 78-летний мужчина

В Рязанской области пропал 78-летний мужчина

В Рязанской области пропал 78-летний мужчина. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «ВКонтакте».

Одиноков Николай Михайлович 30 мая уехал на своем зеленом велосипеде «Салют» из своего дома в Ряжске, в настоящий момент его местонахождение неизвестно.

Отмечается, что мужчина мог потерять память.

Приметы: рост 175 см, телосложение худощавое, волосы седые короткие, глаза серые. Одежда: черные брюки, серый пиджак, желтый свитер, красная рубашка в клетку, коричневые ботинки, кепка.

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:47, 1 июня 2018
Повара рязанского кафе отсудили зарплату у экс-работодателя
14:02, 1 июня 2018
В Рязанской области пропал 78-летний мужчина
13:37, 1 июня 2018
Еще двадцать рязанских сельских поселений обзавелись гербами и флагами. Фото
13:14, 1 июня 2018
В «Рязаньэнерго» провели летнюю спартакиаду
13:03, 1 июня 2018
Рязанцев пригласили на закрытие всеармейского этапа «Авиадартса-2018»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
Встреча на вокзале. В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов

Встреча на вокзале. В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов

Каждую субботу в 10:20 туристов ждет гид на железнодорожном вокзале «Рязань-1».

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 35 471
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
19:54, 22 мая 2018 27 221
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
14:13, 27 мая 2018 24 694
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
8:11, 23 мая 2018 19 617
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
14:55, 23 мая 2018 18 924
В Рязани проверили очереди в поликлиниках. Фото 1
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум