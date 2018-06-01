День защиты детей отметили в Рязани торжественной выпиской новорожденных. Фото

В пятницу, 1 июня, в роддоме городской больницы №10 прошла торжественная выписка новорожденных, приуроченная к Международному дню защиты детей.

С радостным событием родителей поздравили и.о. заместителя министра здравоохранения Сергей Спивак и начальник главного управления ЗАГС Елена Васильева.

В торжественной обстановке три супружеские пары — Михаил и Ольга Самохваловы, Денис и Ольга Романовы, Антон и Екатерина Белоногины — поставили подписи в актовой записи о рождении детей.

Васильева вручила им свидетельства и памятные знаки «Родившемуся на Рязанской земле».

«От всей души поздравляю вас с замечательным праздником — Днем защиты детей. Этот праздник несет в себе радость, любовь. Но, вместе с тем, он является хорошим напоминанием всем взрослым о том, что мы несем большую ответственность перед нашими детьми за их воспитание, образование и за их будущее», — добавила Васильева.

Вслед за ней Сергей Спивак вручил рязанским семьям подарки и цветы.

«Очень интересно, что на сегодняшней церемонии одни девчонки. Это здорово!» — отметил чиновник.

Вместе с родителями он поблагодарил коллектив больницы и роддома: «Здесь работают высокие профессионалы, без которых таких счастливых лиц и улыбок мы бы сегодня не увидели».

По словам заведующего роддомом Валерия Царькова, «рождение нового человека в стенах их больницы — это радость не только для родителей, но и для всего коллектива».

И.о. замминистра здравоохранения в Рязанской области отметил «положительную демографическую динамику».

«На протяжении последних семи месяцев мы наблюдаем незначительный рост числа беременных женщин, состоящих на учете. Цифры родов ежедневно и еженедельно показывают, что у нас появился тренд на увеличение рождаемости, — рассказал Спивак. — На учете сейчас состоят около шести тысяч беременных женщин».

Также он подчеркнул, что ежегодно благодаря процедуре ЭКО в регионе рождаются более двухсот детей.

В завершении мероприятия родители и коллектив больницы выпустили в небо яркие воздушные шары.