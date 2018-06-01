В «Рязаньэнерго» провели летнюю спартакиаду

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» провели летнюю спартакиаду среди команд четырех производственных отделений и управления предприятия.
Игры прошли на площадке спортивного комплекса «Планета спорта» в Сасове. Всего в соревнованиях участвовали 96 спортсменов, которые состязались как в командном, так и в личном зачете в волейболе, мини-футболе, шахматах, настольном теннисе, а также в плавании и легкой атлетике. Оценивали их квалифицированные судьи из Сасова.
Соревнования по мини-футболу проходили на двух полях. Команды состязались по круговой схеме. Лидерами по количеству очков стали команды ПО «Скопинские электрические сети» и ПО «Сасовские электрические сети». Победу в финале одержала команда Сасовских электрических сетей, вторыми стали Скопинские электрические сети, третьими — команда управления филиала.
В соревнованиях по настольному теннису выступали смешанные команды мужчин и женщин. Первое место заняла команда управления филиала, второе — команда Сасовских электрических сетей, третье — спортсмены Скопинских электрических сетей.
В шахматных состязаниях также выступали смешанные команды, победу одержала команда управления филиала, второе место заняла команда Рязанских электрических сетей, третье — Сасовских электрических сетей.
Игры по волейболу проходили по круговой системе на двух полях, где каждая команда сыграла по четыре игры. Победитель определился по наибольшему количеству набранных очков. Первое место завоевали работники ПО «Сасовские электрические сети», второе — ПО «Скопинские электрические сети», третье — спортсмены управления филиала.
«Напряженная борьба команд-участников была и в эстафетном плавании на 50 метров, а также соревнованиях по легкой атлетике в эстафетном беге на малой шведской дистанции 400-300-200-100 метров», — рассказали в пресс-службе филиала.
По итогам летней спартакиады лучшей стала команда управления филиала, второе место заняла команда Сасовских электрических сетей, третье — Рязанских электрических сетей. Руководство филиала наградило призеров медалями, кубками и памятными призами.