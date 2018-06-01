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18:36, 1 июня 2018 2 307
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Трезвая пятница. Лето в Рязани началось с холодной погоды

Трезвая пятница. Лето в Рязани началось с холодной погоды

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Лето в Рязани началось с холодной погоды. В пятницу, 1 июня, температура воздуха в областном центре прогрелась до 13-ти градусов.

Горожане выходили на улице в нетипичной для времени года одежде — куртках и шапках.

В связи с международным днем защиты детей в первый день лета в магазинах запретили продавать алкоголь, некоторые рязанцы с сожалением покидали магазины, прочитав соответствующее объявление.

Днем корреспондент RZN.info прогулялся по Рязани и запечатлел пустующие улицы города и винные отделы.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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