Трезвая пятница. Лето в Рязани началось с холодной погоды

Лето в Рязани началось с холодной погоды. В пятницу, 1 июня, температура воздуха в областном центре прогрелась до 13-ти градусов.
Горожане выходили на улице в нетипичной для времени года одежде — куртках и шапках.
В связи с международным днем защиты детей в первый день лета в магазинах запретили продавать алкоголь, некоторые рязанцы с сожалением покидали магазины, прочитав соответствующее объявление.
Днем корреспондент RZN.info прогулялся по Рязани и запечатлел пустующие улицы города и винные отделы.