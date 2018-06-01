В Афганистане нашли советского летчика, пропавшего 30 лет назад

Советский летчик, пропавший во время Афганской войны, оказался жив. Сейчас он находится в Афганистане и хочет вернуться домой, передает «
«Эта новость из разряда неординарных… Как говорят сами ветераны-афганцы — удивительно, даже не то, что летчик смог остаться в живых после падения сбитого моджахедами самолета, а то, что на протяжении десятков лет о нем не поступило никакой информации», — рассказал заместитель руководителя ветеранской организации «Боевое братство» Вячеслав Калинин.
Отмечается, что самолет был сбит в 1987 году, и до настоящего момента летчик считался без вести пропавшим.
Советские войска находились в Афганистане с 1979 по 1989 год. За это время службу там прошли 620 тысяч солдат. Потери советской армии составили 14 453 человека, были сбиты 125 боевых самолетов ВВС СССР.