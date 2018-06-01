Еще на семи рязанских улицах отключат горячую воду. Адреса

В Рязани горячую воду отключат еще на семи улицах. Об этом сообщил
Воды не будет с 3 до 15 июня по адресам:
- улица 3-й Михайловский проезд, дома №№ 2, 4;
- улица Заводской проезд, дом №6а;
- улица Михайловское шоссе, дома №№80 корпус 1, 80 корпус 2, 80 корпус 3, 82 корпус 1, 69 корпус 1, 69 корпус 2, 69 корпус 3, 73 корпус 1, 73 корпус 2.
С 4 по 15 июня горячую воду отключат по адресам:
- улица Гайдара, дома №№1, 11, 13, 3, 7, 9;
- улица Затинная, дома №№30, 30 корпус 1, 34 (детский сад №119);
- улица Курортный проезд, дом №10;
- улица Новоселов, дома №№48 корпус 2, 48 корпус 1, 48 корпус 3.
С утвержденным графиком плановых отключений можно познакомиться