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22:36, 1 июня 2018 217
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Рязанка поучаствовала в финале проекта «Кондитер» на «Пятнице»

Рязанка поучаствовала в финале проекта «Кондитер» на «Пятнице»

Рязанка Оксана Трофимова поучаствовала в финале проекта «Кондитер» на телеканале «Пятница». Программа вышла в эфир в четверг, 31 мая.

«За скромным обаянием этого торта — богатый внутренний мир. Мне очень хочется, чтобы вы стали крестным родителем моего детища», — представила рязанка свой торт в первом этапе финала.

«Именитый кондитер» Ренат Агзамов оценил ее «творение», сказав, что дизайн торта лаконичен, и выразил надежду, что у Трофимовой «все получится».

В следующем этапе ведущий дал задание купить ингридиенты для ста тортов на сумму не более ста тысяч рублей. По его словам, «народный торт должен быть доступным». Трофимова не справилась с заданием и выбыла из соревнований.

Победителем проекта стала Светлана из Ростова-на-Дону, она получила миллион рублей и звание «Народного кондитера России».

Напомним, целью проекта был поиск «народного торта». Кулинарное изделие победителя запустят в массовое производство.


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