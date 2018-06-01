Рязанка поучаствовала в финале проекта «Кондитер» на «Пятнице»

Рязанка Оксана Трофимова
«За скромным обаянием этого торта — богатый внутренний мир. Мне очень хочется, чтобы вы стали крестным родителем моего детища», — представила рязанка свой торт в первом этапе финала.
«Именитый кондитер» Ренат Агзамов оценил ее «творение», сказав, что дизайн торта лаконичен, и выразил надежду, что у Трофимовой «все получится».
В следующем этапе ведущий дал задание купить ингридиенты для ста тортов на сумму не более ста тысяч рублей. По его словам, «народный торт должен быть доступным». Трофимова не справилась с заданием и выбыла из соревнований.
Победителем проекта стала Светлана из Ростова-на-Дону, она получила миллион рублей и звание «Народного кондитера России».
Напомним, целью проекта был поиск «народного торта». Кулинарное изделие победителя запустят в массовое производство.