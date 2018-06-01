Заодно поел. Рязанец ограбил палатку фастфуда

Рязанец ограбил палатку фастфуда. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Владелец торговой палатки на улицы Дзержинского обратился в полицию в среду, 30 мая. Открывая заведение, рязанец заметил, что одно из окон разбито, а из павильона пропали 1200 рублей и продукты.
Проанализировав записи с камер видеонаблюдения на ближайших зданиях, полицейские узнали 22-летнего мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности за хищение.
Сотрудники полиции разыскали и задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.