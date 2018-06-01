Рязанец с ножом отнял у подростка телефон

В Рязани мужчина отнял у подростка телефон, угрожая ножом. Об этом сообщил
Инцидент произошел вечером 23 мая около одного из автомобильных кооперативов. Ранее судимый 30-летний рязанец подошел к компании школьников и «под благовидным предлогом попросил их достать свои мобильные телефоны».
«Выбрав для себя мобильник подороже, злоумышленник, угрожая ножом его хозяину — 13-летнему подростку, похитил телефон стоимостью десять тысяч рублей и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.
Подозреваемого уже заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.