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16:57, 1 июня 2018 973
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Рязанец с ножом отнял у подростка телефон

Рязанец с ножом отнял у подростка телефон

Фото: Pixabay.com

В Рязани мужчина отнял у подростка телефон, угрожая ножом. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел вечером 23 мая около одного из автомобильных кооперативов. Ранее судимый 30-летний рязанец подошел к компании школьников и «под благовидным предлогом попросил их достать свои мобильные телефоны».

«Выбрав для себя мобильник подороже, злоумышленник, угрожая ножом его хозяину — 13-летнему подростку, похитил телефон стоимостью десять тысяч рублей и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

Подозреваемого уже заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.


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