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9:49, 1 июня 2018 1 153
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Рязанцев пригласили провести выходные на Почтовой и в городских парках

Рязанцев пригласили провести выходные на Почтовой и в городских парках

Рязанцев пригласили провести выходные на Почтовой и в городских парках. Мероприятия «Фестивального лета» пройдут на трех крупных площадках города, сообщил сайт мэрии.

В пятницу, 1 июня, на улице Почтовой пройдет «Город детства». Для гостей праздника организуют анимационную программу, викторины и мастер-классы. На главной сцене выступят «юные рязанские звезды».

В субботу, 2 июня в городском парке откроется «Арт-субботник». В концерте «В стиле рок» поучаствуют дети — воспитанники продюсерского центра «Media Format», ОДО «РМК имени Пироговых», музыкальной студии «Butterfly», школы музыки «Будь собой», детского центра «Краски детства», студии эстрадного вокала «Мечтатели», школы кино и телевидения «Kinolab», а также дуэт «Twix».

В воскресенье, 3 июня, в ЦПКиО пройдет праздник ко Дню защиты детей. Там пройдут мастер-классы, игры, конкурсы, и также концерт с участвием детских танцевальных и вокальных коллективов.

Все мероприятия начнутся в 18:00.


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