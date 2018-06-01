Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в стране

Зарплаты тройки самых высокооплачиваемых работников страны увеличились за год в пределах 20%. Об этом передает
По состоянию на март 2018 года самую большую зарплату получают работники, занимающиеся добычей нефти и природного газа, — 127 431 рубль (увеличение на 20%), также производством табачных изделий — 115 367 рублей (увеличение на 16%) и производством кокса и нефтепродуктов — 114 264 рубля (увеличение на 18%).
Средняя зарплата по России увеличилась на 12% и составила 42 364 рубля. В 2017 году ее размер составлял 37 899 рублей.