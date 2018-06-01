Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:40, 1 июня 2018 357
 0    0

Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в стране 2

Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в стране

Зарплаты тройки самых высокооплачиваемых работников страны увеличились за год в пределах 20%. Об этом передает RT.

По состоянию на март 2018 года самую большую зарплату получают работники, занимающиеся добычей нефти и природного газа, — 127 431 рубль (увеличение на 20%), также производством табачных изделий — 115 367 рублей (увеличение на 16%) и производством кокса и нефтепродуктов — 114 264 рубля (увеличение на 18%).

Средняя зарплата по России увеличилась на 12% и составила 42 364 рубля. В 2017 году ее размер составлял 37 899 рублей.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
12:40, 1 июня 2018
Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в стране 2
11:28, 1 июня 2018
Сбербанк и Google запустили бесплатную программу для микро- и малых предпринимателей
18:23, 31 мая 2018
За неделю рязанский бензин подорожал еще на рубль 4
14:35, 31 мая 2018
Число невыездных должников среди россиян достигло рекордного уровня
18:30, 30 мая 2018
Рязанский бизнес-омбудсмен отчитался перед депутатами
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Кому помешал «Фестиваль»? Как ошибка кадастрового инженера чуть не стоила парк-отелю будущего

Кому помешал «Фестиваль»? Как ошибка кадастрового инженера чуть не стоила парк-отелю будущего 2

Действительно ли парк находится в особо охраняемой зоне и его надо сравнять с землей?

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 35 268
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
19:54, 22 мая 2018 27 135
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
14:13, 27 мая 2018 22 921
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
8:11, 23 мая 2018 19 603
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
14:55, 23 мая 2018 18 911
В Рязани проверили очереди в поликлиниках. Фото 1
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум