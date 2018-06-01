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15:57, 1 июня 2018 570

Прио-Внешторгбанк поддержал рязанский фестиваль «Во!СемьЯ!»

Прио-Внешторгбанк поддержал рязанский фестиваль «Во!СемьЯ!»

Прио-Внешторгбанк поддержал рязанский областной фестиваль «Во!СемьЯ!», который пройдет в этом году уже в восьмой раз. Банк стал партнером мероприятия, а также предоставил главный приз — холодильник, заполненный продуктами.

Фестиваль пройдет в воскресенье, 3 июня, в Нижнем городском саду. Начало праздника в 12:00.

В программу снова войдут творческий конкурс «Звездная семейка», дефиле колясок «Тюнинг шоу», конкурс боди-арта среди будущих мам «Животики», показ «Слингомода». В номинации «Наши папаши» появилось новое задание: каждый участник должен выбрать свой образ «Суперпапы», рассказать о нем и подготовить костюм.

В парке будут работать «Городок развлечений и призов», батутный комплекс и игровая зона. Дети и родители смогут посетить мастер-классы и получить консультации специалистов из разных сфер.


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