Прибавление. В Окском заповеднике появились птенцы редких журавлей. Видео

В Окском заповеднике прибавление — на свет появились птенцы редких журавлей. В течение первой недели своей жизни они учатся следовать за родителями, залезать под крыло мамы, брать корм из клюва родителей, подбирать и проглатывать упавшие кусочки, пить воду из поилки.
«Журавли — очень заботливые родители, но искусственные условия значительно изменяют среду обитания, поэтому необходим постоянный контроль со стороны человека», — отметили в заповеднике.
Сейчас в питомнике живут два стершонка и серый журавленок.