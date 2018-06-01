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10:23, 1 июня 2018 595
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Прибавление. В Окском заповеднике появились птенцы редких журавлей. Видео

Прибавление. В Окском заповеднике появились птенцы редких журавлей. Видео

В Окском заповеднике прибавление — на свет появились птенцы редких журавлей. В течение первой недели своей жизни они учатся следовать за родителями, залезать под крыло мамы, брать корм из клюва родителей, подбирать и проглатывать упавшие кусочки, пить воду из поилки.

«Журавли — очень заботливые родители, но искусственные условия значительно изменяют среду обитания, поэтому необходим постоянный контроль со стороны человека», — отметили в заповеднике.

Сейчас в питомнике живут два стершонка и серый журавленок.


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